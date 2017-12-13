Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Free Yourself mobil oyunu, başrolünde kendinizin olduğu sıra dışı ve bir o kadar da eğlenceli bir tür bulmaca oyunudur.

Free Yourself mobili oyununda temel amacınız kendinizi kapalı kaldığınız kafesten kurtarmak. Bunu yaparken kafa kurcalayıcı bulmacaları çözmeli ve zorlayıcı robotların üstesinden gelmelisiniz. Oyunda kamera özelliğini kullanarak kendi yüzünüzü karakterinize aktaracaksınız. Yani tam anlamıyla kendinizi kurtarmaya çalışacaksınız.

Orman Dünyası, Kapı Dünyası ve Buz Dünyası olmak üzere kuralları birbirinden farklı üç farklı dünyayı keşfedeceğiniz oyunda 72 zorlu bulmaca sizi bekliyor olacak. Bu dünyalarda kapılardan geçerek platformlar arasında geçi yapabilir, yerçekimini alt üst edip platformlara takla attırabilir ve robotları havaya uçurabilirsiniz. Bulmacaların zorluğunu fırsat bilen 6 farklı robot da size engel olmak için çalışacak. Alışılmadık bu renkli dünyada kendinizi kurtarmak için Free Yourself mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.