2. Dünya savaşından esinlenerek hazırlanan ve aksiyon dolu savaş sahnelerine yer verilen Frontline Guard, mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve nefes kesen savaş senaryosu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli silahlardan ve farklı özelliklere sahip askerlerden yararlanarak düşman birliklerini etkisiz hale getirmek ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir.

Online platformda dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle karşılaşarak aksiyon dolu savaşlar yapabilir ve ganimet mücadelesi verebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve nefes kesen savaş hikayeleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda düşman birliklerini etkisiz hale getirebilmek için faydalanabileceğiniz makineli tüfek, roket, füze, el bombası, dürbünlü, tabanca, mayın ve daha onlarca farklı savaş ekipmanı yer almaktadır.

Dilediğiniz silahları kullanarak savaşın ortasına dalabilir ve aksiyona doyabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Frontline Guard ile sizde güçlü bir ordu kurabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.