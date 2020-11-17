Fubo Rolls APK veya Google Play’den indirilebilen Fenerbahçe mobil oyunu. Kulüp resmi taraftar uygulaması Fenerbahçe Mohikan’dan sonra ilk oyun Fubol Rolls ile karşımızda. Takımın ilk olarak App Store’da iOS kullanıcıları için indirmeye açtığı spor oyunu kısa süre sonra Google Play’de de yerini aldı. Fenerbahçe’nin ilk mobil oyununda yeşil sahalarda tek başına mücadele eden bir kanaryanı yönetiyoruz. Amaç; rakipleri sahadan temizlemek! Kolay oynanabilir, oldukça eğlenceli, bölüm bazlı ilerleyen bir beceri oyunu bizlerle.

Fubo Rolls APK İndir

Fenerbahçe resmi taraftar uygulaması Mohikan’dan sonra yeni uygulamaların, oyunların geleceğinin müjdesi kulüp tarafından verilmişti. Takımın ilk mobil oyunu Fubol Rolls App Store’un ardından Google Play’de Android telefon kullanıcıları için yayınlandı.

Animasyonları, renkleri görselleriyle kendisine çeken oyunda takımı temsil eden sevimli mi sevimli bir kanaryanın yerine geçiyoruz. Sahadaki topları kullanarak rakipleri sahadan temizliyoruz. Evet, gol atmak yerine sahaya inen rakip oyuncuları resmen sahadan siliyoruz. Topu üzerlerine yuvarlamamız galibiyet için yeterli. İlerledikçe rakiplerin sayısı artıyor, daha da güçleniyor ve hızlanıyorlar. Bu noktada tuzaklar yardımımıza koşuyor. Ayrıca rakipleri tek vuruşta daha hızlı sahadan atmamızı sağlayan süper topumuz var. Süper top belli aralıklarla aktif oluyor. Rakiplerden biri bile değse saha dışına çıkıyor, oyunu kaybediyoruz. Aynı şekilde bizim de değmememiz gerekiyor. Unutmadan, topun kontrolünü sağlamak çok kolay. Parmağımızı sürükleyerek topu atacağımız yönü belirliyor, bıraktığımızda topa vurmuş oluyoruz. Toplar sınırlı değil, bölüm geçtikçe kazandığımız altınlarla yeni topların kilidi açabiliyoruz.

Fubo Rolls nasıl oynanır? Fubo Rolls çok basit ve eğlenceli bir oynanışa sahip. Ayağınızda tuttukça büyüyen topu rakiplerin üzerine yuvarlayarak onları yeniyorsunuz. Üzerinize koşarak gelen rakiplerden kurtulmak için şut çekmek dışında tuzakları kullanabilirsiniz. Tek tuzakla onlarca oyuncuyu sahadan silebiliyorsunuz. Bonusları toplamayı da unutmayın! İyi eğlenceler