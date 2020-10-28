Mohikan (Android APK), Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi taraftar uygulaması. Mohikan Fenerbahçe uygulaması indirerek hiçbir yerde bulamayacağınız deneyimlere, içeriklere ve özelliklere sahip olursunuz. Her alanda öncü ve lider olan Fenerbahçe, yine bir ilk olacak uygulaması Mohikan ile yeşil sahalarda.

Mohikan Uygulaması İndir

Yeni Fenerbahçe app’i Mohikan, Dünyanın en tutkulu ve görkemli taraftarına özel olarak hazırlanmış bir uygulama. Fenerbahçe Mohikan uygulaması içerisinde yer alan armaları biriktirerek ne kadar tutkulu bir taraftar olduğunuzu gösterebilirsiniz. Doğum günü hediyesi olarak sevdiğiniz sporculardan özel videolu mesajlar alabilirsiniz. Fenerium mağazalarından yapacağınız alışverişlerde mobil cüzdanı kullanarak puan biriktirebilir ve bu puanlarla size özel deneyimler alabilirsiniz. Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilere özel sorular sorabilirsiniz. Fenerbahçe (FB) TV’ye konuk yorumcu olabilirsiniz. Stad, salon ve müzede size özel deneyimler yaşayabilirsiniz. Stadyumda ve salonlarda çalan marşları ve müzikleri dinleyebilirsiniz. Her maç sonunda maçın en mücadeleci oyuncusunu “Maçın Mohikanı” seçebilirsiniz. Her maç ile ilgili detaylı analizler de Mohikan uygulamasında.

Mohikan Fenerbahçe Uygulaması Nedir?

“Mohikan Fenerbahçe uygulaması nedir?”e geçmeden önce Neden Mohikan? ondan bahsedelim daha doğrusu kulüpten dinleyelim;

Neden Mohikan? Fedakar, cefakar, isyankar, savaşçı, mücadeleci, sadık, inatçı… Bu aslında Fenerbahçe taraftarının karakteristik özelliklerini, kişisel özelliklerini o kadar iyi yansıtıyor ki. Ben biraz gelenekçiyim. Dijital dünyadan bahsediyorum ama inanın son derece analog bir insanım. Ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. İlk geldiği zaman, ‘Bu nereden çıktı?’ dedik. Sonra niye çıktığını anlattılar, bu özellikleri anlattılar. Tabii hem bizlerin hem de rakip taraftarların yıllardır hayranlıkla izlediği maç öncesi Mohikan ritüelimiz var. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman Mohikan ismini benimsemek çok zor olmadı. Dolayısıyla niye Mohikan? Bu sebeplerden.

Pek çok spor kulübünün aplikasyonu var. Bizim bir özelliğimiz var. Mohikan aplikasyonu aynı zamanda bir cüzdan. Buradaki amaç Fenerbahçe ile nerede temastaysanız, nerede etkileşim içindeyseniz, -sahada olur, salonda olur, sokakta olur, dijital dünyada, sosyal medyada…- Mohikan sizin yanınızda olacak, yardımcınız olacak. Mohikan’ı keyifle kullanacaksınız. Mohikan’ı sahipleneceksiniz. Mohikan sayesinde hem Fenerbahçe’ye sınır, zaman, mekan tanımadan her daim yanında olacaksınız ve hiç alışmadığınız deneyimleri yaşayacaksınız. Taraftar deneyimi dijital teknolojiyle bambaşka seviyelere çıkabilecek durumda. Dolayısıyla ben şahsen çok ama çok önemsiyorum bu atılımımızı. Dijital dünya girişimlerimizdeki en büyük, en önemli atılımın bu olduğunu söyleyebilirim.

Bunun sonunda tabii kripto paraya kadar giden bir yolculuk var. Başka kulüpler başladılar. Biz değerlendiriyoruz. Bize gelen çok güzel, zengin teklifler var ama adını tam koyamıyoruz. Kısa vadede biri daha iyi duruyor, uzun vadede başka biri daha iyi duruyor, orta vadede bir diğeri daha iyi duruyor. İnanın bu işi yapan insanlar Fenerbahçe ile beraber proje geliştirmek için sıradalar. Bizim vereceğimiz karar; bunu daha çok kendimize has mı yapacağız yoksa diğer kulüplerin yaptığı bir yerde mi olacağız yoksa ikisinin karışımı mı olacağız? Bunun cevabını ne verecek? Mohikan aplikasyonunun başarısı, geldiği nokta, sahiplenilmesi…

Mohikan Fenerbahçe Uygulaması İndir

Sizden ricam, Mohikan’ı indirin, Mohikan’ı kullanın, sevin, yayın. Daha da önemlisi kullandıkça bize geri bildirim verin ki biz daha iyi olalım. Bu dijital aplikasyonlar hep geliştirilir. Mütemadiyen geliştirirsiniz. Buradaki en önemli geliştirme imkanı da sizlerin bize vereceği geri bildirimlerdir. Sizden rica ediyorum; indirin, kullanın, sevin, sahiplenin, yayın ve bize geri bildirimde bulunun ki biz bunu daha iyi noktalara hep beraber getirelim.

Öncelikle profesyonel kadromuza teşekkür ediyorum. Bunların içinde Emrah Ateş var, dijital adımları dizayn eden. Ve onun bizlere kazandırdığı gönüllüler ordusu var. Ali Erhan Tamer ve onun bizlere getirdiği, bu sürece kattığı, her biri kendi alanlarında başarılı olan dijital firmalar var. Kodlayan firmalar, yapay zeka yapan firmalar, bu mimariyi gerçekleştiren firmalar var. Her birine ayrı ayrı şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ediyorum.”