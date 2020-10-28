Mohikan uygulaması, Fenerbahçe takımının resmi taraftar uygulaması olup ücretsizdir. Takımınıza destek olmak için hemen Mohikan Fenerbahçe uygulamasını telefonunuza indirin. Yeni Fenerbahçe uygulaması Mohikan’da Dünyanın en tutkulu ve görkemli taraftarları bir araya geliyor.

Mohikan Fenerbahçe Uygulaması İndir

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün taraftar uygulaması Mohikan’da hiçbir yerde bulamayacağınız deneyimler, içerikler ve özellikler sizi bekliyor. Fenerium mağazalarından yapacağınız alışverişleri mobil cüzdan ile yaparak puan biriktirebilir, biriken puanlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir veya Fenerium ve üye işyerlerinde harcayabilir, harcadıkça kanarya kazanırsınız. Kazandığınız kanaryalarla armalar (FB TV, FB.ORG, Fener Ol, Fenerium, Kongre Üyesi ve fazlası arma koleksiyonunda sizi bekliyor) toplayabilir, unutulmaz deneyimlerin parçası olabilirsiniz. Puanlarınızla size özel tekliflere, deneyimlere ve çeşitli sürprizlere sahip olabilirsiniz. Maç gününde takım kadroları ve skorları görebilir canlı maç yayınını takip edebilirsiniz.

Toplanabilir aramalar, arma koleksiyonu

Doğum günü hediyesi olarak sporculardan özel videolu mesajlar

Fenerium mağazalarından mobil cüzdan ile yapılan alışverişlerde puan birikimi

Fenerbahçeli sporculara ve yöneticilere özel sorular sorma

FB TV’ye konuk yorumcu olma fırsatı

Stad, salon ve müzede size özel deneyimler

Stad ve salonlarda çalan marşlar ve müzikler

Her maç sonunda maçın en mücadeleci oyuncusunu yani ‘Maçın Mohikanı’ nı belirleme

Her maç ile ilgili detaylı analizler

Mohikan Fenerbahçe Uygulaması Nedir? Neden Mohikan?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi taraftar uygulamasının adı neden Mohikan olarak belirlendi? Mohikan Fenerbahçe uygulaması neden farklı? Bizzat kulüpten dinleyelim:

Fenerbahçe’nin dijital dünyada lider bir kulüp haline gelmesi için pek çok çalışmamız var ve onlardan bir tanesi için buradayız. Fenerbahçe aplikasyonu Mohikan. Neden Mohikan? Fedakar, cefakar, isyankar, savaşçı, mücadeleci, sadık, inatçı… Bu aslında Fenerbahçe taraftarının karakteristik özelliklerini, kişisel özelliklerini o kadar iyi yansıtıyor ki. Ben biraz gelenekçiyim. Dijital dünyadan bahsediyorum ama inanın son derece analog bir insanım. Ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. İlk geldiği zaman, ‘Bu nereden çıktı?’ dedik. Sonra niye çıktığını anlattılar, bu özellikleri anlattılar. Tabii hem bizlerin hem de rakip taraftarların yıllardır hayranlıkla izlediği maç öncesi Mohikan ritüelimiz var. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman Mohikan ismini benimsemek çok zor olmadı. Dolayısıyla niye Mohikan? Bu nedenlerden.

Mohikan Uygulaması ile Her Daim Fenerbahçe'nin Yanında Olacaksınız

Pek çok spor kulübünün aplikasyonu var. Bizim bir özelliğimiz var. Mohikan uygulaması aynı zamanda bir cüzdan. Buradaki amaç Fenerbahçe ile nerede temastaysanız, nerede etkileşim içindeyseniz, -sahada olur, salonda olur, sokakta olur, dijital dünyada, sosyal medyada…- Mohikan sizin yanınızda olacak, yardımcınız olacak. Mohikan’ı keyifle kullanacaksınız. Mohikan’ı sahipleneceksiniz. Mohikan sayesinde hem Fenerbahçe’ye sınır, zaman, mekan tanımadan her daim yanında olacaksınız ve hiç alışmadığınız deneyimleri yaşayacaksınız. Taraftar deneyimi dijital teknolojiyle bambaşka seviyelere çıkabilecek durumda. Dolayısıyla ben şahsen çok ama çok önemsiyorum bu atılımımızı. Dijital dünya girişimlerimizdeki en büyük, en önemli atılımın bu olduğunu söyleyebilirim.

Bunun sonunda tabii kripto paraya kadar giden bir yolculuk var. Başka kulüpler başladılar. Biz değerlendiriyoruz. Bize gelen çok güzel, zengin teklifler var ama adını tam koyamıyoruz. Kısa vadede biri daha iyi duruyor, uzun vadede başka biri daha iyi duruyor, orta vadede bir diğeri daha iyi duruyor. İnanın bu işi yapan insanlar Fenerbahçe ile beraber proje geliştirmek için sıradalar. Bizim vereceğimiz karar; bunu daha çok kendimize has mı yapacağız yoksa diğer kulüplerin yaptığı bir yerde mi olacağız yoksa ikisinin karışımı mı olacağız? Bunun cevabını ne verecek? Mohikan aplikasyonunun başarısı, geldiği nokta, sahiplenilmesi…

Mohikan Uygulaması İndirin, Yayın

Sizden ricam, Mohikan’ı indirin, Mohikan’ı kullanın, sevin, yayın. Daha da önemlisi kullandıkça bize geri bildirim verin ki biz daha iyi olalım. Bu dijital aplikasyonlar hep geliştirilir. Mütemadiyen geliştirirsiniz. Buradaki en önemli geliştirme imkanı da sizlerin bize vereceği geri bildirimlerdir. Sizden rica ediyorum; indirin, kullanın, sevin, sahiplenin, yayın ve bize geri bildirimde bulunun ki biz bunu daha iyi noktalara hep beraber getirelim.

Öncelikle profesyonel kadromuza teşekkür ediyorum. Bunların içinde Emrah Ateş var, dijital adımları dizayn eden. Ve onun bizlere kazandırdığı gönüllüler ordusu var. Ali Erhan Tamer ve onun bizlere getirdiği, bu sürece kattığı, her biri kendi alanlarında başarılı olan dijital firmalar var. Kodlayan firmalar, yapay zeka yapan firmalar, bu mimariyi gerçekleştiren firmalar var. Her birine ayrı ayrı şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ediyorum.”