Yarış kategorisine en temelden giriş yapan Full Drift Racing'de size bir araba veriliyor ve bu araba ile kariyerinizi büyütmeniz isteniyor. Her yarış sonrasında kazandıklarınızla arabanızı güçlendirmeyi veya yepyeni bir model almayı tercih edebilirsiniz.

Sürüş okulu seviyesinden başlayıp Master'a kadar uzanan bu oyunda yarış kültürünün en diplerinden itibaren yetiştirileceksiniz. Aynı zamanda size takım kurmayı ve takım yarışlarınının nasıl yapıldığını gösterecek olan oyunda hayalinizdeki arabayı hazırlayabilir ve yarışlara katılabilirsiniz. Ayrıca her bölümde yarışların daha da zorlaşacağını ve daha büyük pistlerde kapışacağınızı unutmayın.

Bunun dışında çevrimiçi olarak yarışabileceğiniz Full Drift Racing'de onlarca rakiple pistte kapışabilir ve günlerini gösterebilirsiniz. Aynı zamanda takımınız ile de yarışlara katılabilirsiniz. Daha yüksek Sıralama Puanı ile gelişmiş takımlara katılabilir ve d iğer çevrimiçi oyuncularla da sohbet etme şansına sahipsiniz.

Oynaması gayet kolay olan bu oyunda yeterli derecede grafik kalitesi de bulunuyor. Bir yarışçının nasıl doğduğuna tanıklık etmek istiyorsanız hızlıca oyunu indirin ve kariyerinize başlayın!

Full Drift Racing Özellikleri