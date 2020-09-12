Fun Board 3D, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Basit mekaniklerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda çarkları doğru sırada tetiklemeniz gerekiyor. Düşünmeye iten bir oyun olarak nitelendirebilceğim Fun Board 3D oyununda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken türden bir oyun olarak nitelendirebiieceğim Fun Board 3D oyununu kaçırnayın derim. Basti kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle Fun Board 3D sizleri bekliyor.

Fun Board 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.