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Funky Restaurant 1.0.1 (Android)
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  3. Simülasyon
  4. Funky Restaurant - Android İçin Simülasyon Oyunu

Funky Restaurant

1.0.1
Android
Funky Restaurant
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Restaurant zinciri kurmaya hazır mısın?

Bir tepsiye nişan al, fırlat ve yerleştir. Hileler yapın, bonus toplayın ve eğlence modunda olabildiğince çok puan toplayın. Restoran imparatorluğu kurmayı hiç hayal ettiniz mi? Zor iş mucizeler yaratır: Küçük burger kabininden büyük lüks restoran zincirine kadar zengin olma yollarını bul.

Funky Restaurant'ta bolca eğlenecek ve paraya para demeyeceksiniz. Yeni restoranlar bul, geliştir, aşçılar ve şefler kirala. Tüm komik karakterleri topla, para kazan ve dünyanın her yerinden yemek servisi ile eğlenmeye başla. Oynaması kolay ancak ustalaşması zor olan oyunda yeni restoranlar, geliştirmeler ile gelir sağlayabilirsiniz.

30 farklı karakterin restaurantına ulaşmaya çalışın ve bu alanda kendinize bir zincir oluşturun. Tüm bunları yaparken olabildiğince çok puan toplamayı ihmal etmeyin!

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