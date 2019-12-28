Birbirinde güzel tasarıma sahip onlarca araba ile eğlenceli yarışlara katılacağınız ve zorlu parkurlarda mücadele ederek birinci olmak için çabalayacağınız Funny Racing Cars, mobil platformda yarış oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Çizgi film tarzındaki renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı modellerdeki onlarca yarış arabası arasından dilediğinizi seçerek çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurlarda yarışmak ve puan toplayarak seviye atlamaktır.

Engebeli yollarda ilerleyerek parkurdaki altınları toplamalı ve bitiş çizgisine ulaşarak görevleri tamamlamalısınız. Topladığınız altınlarla araçlarınızı restore edebilir ve yeni desenler çizebilirsiniz.

Ayrıca motorların gücünü artırarak daha hızlı araçlara sahip olabilir ve farklı renklere boyayabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni arabaların kilidini açabilir ve eğlenceye hız kesmeden devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Funny Racing Cars, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.