Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Gacha Studio, onlarca farklı karakteri dilediğiniz gibi giydirebileceğiniz ve çeşitli aksesuarlarla donatabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, dilediğiniz karakteri seçerek bu karaktere kendi tarzınızı yansıtmaktır. Modelinize beğendiğiniz herhangi bir kıyafeti giydirebilir ve saçını dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Farklı aksesuarlarla modelinizi süsleyebilirsiniz. Ayrıca kılıç, balta ve daha onlarca farklı silahtan istediğinizi seçerek karakterinizi silahlandırabilirsiniz. Farklı stüdyolarda boy göstererek çeşitli yarışmalara katılabilir ve birçok ödül kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve bağımlılık yapıcı bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve bu karakterlere giydirebileceğiniz sayısız kıyafet yer almaktadır. Ayrıca birçok aksesuar ve silah bulunmaktadır. Karakterinizi özelleştirerek yeni bir tarz oluşturabilir seviye atlayabilirsiniz. Klasik oyunlar arasında bulunan Gacha Studio’ya ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.