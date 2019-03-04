Galaxy Buds Plugin, Samsung’un S10 ile birlikte satışa sunduğu yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds’ın tüm özelliklerini kullanabilmek için gerekli yardımcı uygulama. Galaxy Buds’ı bağladığınızda cihaz ayarları ve durumu gibi özelliklerini kullanmanıza izin veren uygulama, Galaxy Wearable uygulamasıyla birlikte çalışıyor, tamamlayıcı parçası da diyebilirim.

Adaptif çift mikrofon, hızlı eşleşme, ergonomik tasarım, hızlı ortam (çevre) modu, kablosuz şarj gibi etkileyici özelliklere sahip Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık sahibiyseniz, Galaxy Wearable’ın yanında Galaxy Buds Plugin uygulamasını da indirmeniz gerekiyor. Sol ve sağ kulaklığın pil durumunu görme, ekolayzır ayarı yapma, bildirimleri yönetme, kaybolan kulaklığın yerini bulma, ortam sesi açıp kapatma, touchpad ayarı gibi kulaklığınızın tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Buds Özellikleri ve Fiyatı