Samsung Galaxy Buds Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, dün akşam San Francisco’da düzenlediği Unpacked etkinliğinde giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds’ı tanıttı. Bu haberimizde, Samsung’un yeni Bluetooth kulaklığı Galaxy Buds’ın özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini sizlerle paylaşacağız.

Android ekosisteminin en güçlü oyuncusu olan Samsung, yeni Galaxy S10 ailesini ve katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold'u tüm dünyaya tanıttı.

Güney Koreli şirketin görkemli gecede vitrine çıkardığı ürünlerinden birisi de yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds oldu. Kompakt kutusu ve üstün pil kapasitesi ile öne çıkan kulaklık, Apple’ın AirPods’una rakip olacak.

Peki, Galaxy Buds kullanıcılara neler sunuyor? Hadi gelin bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Buds Özellikleri

Gear IconX modellerine kıyasla çok daha gelişmiş özelliklere sahip olan Galaxy Buds, AKG desteğiyle üstün bir dinleme deneyimi sunuyor.

Geliştirilmiş Ortam Sesi özelliği ile kulaklıklarınız takılıyken dahi ortamı net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Böylece müzik dinlerken veya telefonda konuşurken, çevrenizde olup biten her şeyin farkında olabiliyorsunuz.

İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma ve Kulaktan açma/kapama algılama sensörlerine sahip olan Galaxy Buds, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle geliyor.

Galaxy Buds, altı saate kadar Bluetooth akışı ve beş saate kadar çağrı kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini yedi saate kadar korumasına yardımcı oluyor.

252mAh gücündeki şarj kutusu sayesinde sadece 15 dakikalık bir hızlı şarjla 1,7 saatlik kullanım sunan Galaxy Buds, gerektiğinde Galaxy S10’un cam arka yüzünden kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Samsung’un yeni Bluetooth kulaklığı, akıllı asistan Bixby ile entegre bir şekilde çalışıyor; ancak Bixby’nin henüz Türkçe dil desteğine sahip olmadığını söylemeden geçmeyelim.

Samsung Galaxy Buds Fiyatı

Siyah, Beyaz ve Sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Galaxy Buds, ülkemizde 799 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.