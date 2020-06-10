Galaxy Wearable (Samsung Gear), Samsung giyilebilir cihazları ayarlamak için kullanılan yardımcı uygulama. Samsung akıllı saat, bileklik veya kulaklık sahibiyseniz, cihaz özelliklerini ve uygulamaları yönetmenizi sağlayan Galaxy Wearable, Android telefonunuzda yüklü olmalı.

Samsung Galaxy Watch, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear IconX gibi Samsung’un giyilebilir cihazları ile kullanılmakla üzere tasarlanmış bir uygulama Galaxy Wearable. Cihazı telefonunuza bağlama/bağlantısını kesme, yazılım güncellemelerini indirip yükleme, saat ayarlarını yapma, uygulama indirme ve ayarlama, Saatimi Bul ile kaybolan cihazın yerini tespit etme, bildirimleri ayarlarma vb. için bu uygulamayı kullanıyorsunuz.

Ancak, Galaxy Wearable uygulamasının sunduğu ayar ve özellikler giyilebilir cihazınız telefonunuza bağlı ise kullanılabilir. Özellikler giyilebilir cihazınızla telefonunuz arasında iyi bir bağlantı olmadığında doğru şekilde çalışmaz.