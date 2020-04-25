Gallery: Coloring Book & Decor

Beresnev Games’in oyunlarından bir tanesi olan Gallery: Coloring Book ile birbirinden eğlenceli resimler çizmeye hazır olun!

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan ve dünyanın dört bir yanında 5 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilip oynanmaya devam edilen Gallery: Coloring Book mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Mia adında bir karakteri kontrol edeceğimiz oyun içerisinde tutkulu bir ressam olarak birbirinden güzel resimler çizmeye çalışacağız.

Mia, Leo adındaki erkek arkadaşı ile eğlenceli resimler çizebilmek için bizden yardım isterken, biz de bu konuda ona yardımcı olmaya çalışacağız.

Çeşitli boyama kitaplarının da yer aldığı oyun içerisinde kendi zevkimize göre boyamalar yapabilecek, eşsiz bir yapıyı deneyimleyebilecek, 3D grafikler ile karşılaşacağız.

Milyonlar tarafından oynanmaya devam edilen yapım da farklı dekor seçenekleri de yer alacak.