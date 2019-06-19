Erepublik Labs imzası ile geliştirilen Game of Trenches günümüzde hem Android hem de İOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça zengin bir içerik kalitesi ile oyuncuların beğenisine sunulan Game of Trenches ile gerçek zamanlı bir MMO dünyasına adım atacağız. Büyük savaşta ordu generali olarak görev yapacak ve ordular geliştirerek düşman üzerine ilerleyeceğiz.

Birinci Dünya Savaşı atmosferine giriş yapacağımız oyunda kendi şehrimizi inşa edecek, uçaklar ve tanklar üretecek düşman üzerinde daha güçlü olmaya çalışacağız.

Tarafımızı seçerek oyuna başlayacak ve bizden istenilen görevleri başararak oyun içerisinde güçleneceğiz. Dünyanın dört bir yanından gerçek oyunculara sahip olan yapımda üssümüzü geliştirecek, askeri teknolojiler araştıracak ve dünya savaşına katılacağız.