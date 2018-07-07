Garage Story: Craft Your Car

Garage Story, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Kendi araba fabrikanızı kurduğunuz ve yönettiğiniz oyunda eşsiz arabalar üretiyor ve müşterilerinize satmak için mücadele ediyorsunuz.

Klasik araba yarışlarından farklı olarak araba üretim oyunu olarak karşımıza çıkan Garage Story, kendi arababızı geliştirip harika işler ortaya çıkarabileceğiniz bir oyundur. Sürekli olarak araba üretip satmanız gereken oyunda tam anlamıyla bir araba fabrikasına sahip oluyorsunuz. Kişisel zevklerinize göre farklı türde arabalar üretebileceğiniz oyunda rakiplerinizi geçmek için en fazla sayıda arabayı satmanız gerekiyor. Yüksek kaliteli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yüzlerce farklı model arabanın yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Arabaları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim.

Garage Story oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.