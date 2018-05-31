Gardius Empire, Tanrılarla kahramanların buluştuğu bir dünyada taht savaşına girdiğiniz harika bir mobil oyun. İmparatorluk kurma ve yönetme oyunlarını seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Yaklaşık 1GB boyutunda lakin indirdiğinize değecek!

GAMEVIL’ın yeni strateji rpg oyunu Gardius Empire, Tanrılarla efsanevi kahramanların bir araya geldiği dünyada geçiyor. Gardius İmparatorluğu’nun kaderini yeniden yazmak için savaş dolu bir maceraya atılıyorsunuz. Ordunuza katılabileceğiniz çok sayıda efsanevi kahraman mevcut ancak onları savaşarak kazanmanız gerekiyor. Kahramanlarınızı geliştirip savaş gücünüzü artırabiliyorsunuz. Savaş demişken, kaleleri fethetmekten canavarları avlamaya, kaynakları yağmalamaktan taht savaşına her türlü aksiyona giriyorsunuz.

Gardius Empire Özellikleri: