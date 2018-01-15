Gather, Android telefonunuzdan Türkiye ve dünya gündemini takip edebileceğiniz, aynı zamanda radyo dinleyebileceğiniz ücretsiz bir uygulama.

Haber okuma ve radyo dinleme keyfini bir arada yaşatan tek Türkçe uygulama, kaynak seçimi ve konu başlığını size bırakıyor. Sadece ilgi alanınıza giren haberleri takip ediyorsunuz.

Müzik dinlerken haber okumayı seviyorsanız Tüm dünyadan en iyi haber kaynaklarını sunan Gather’ı beğeneceğinizi düşünüyorum. Türkiye ve dünyadan gündem, spor, teknoloji başta olmak üzere her şeyden haberdar olmanızı sağlayan ücretsiz haber ve radyo uygulaması, son derece modern ve sade tasarlanmış arayüzüyle göz yormadan haber okuma deneyimi yaşatıyor. Popüler haber kaynakları arasından seçiminizi yapıp favori radyo kanalınızı da ayarlayıp Türkiye ve dünyadan son gelişmeleri yansıtan haberleri okumaya geçiyorsunuz. Sadece son dakika haberler için değil günün önemli haberlerine ilişkin anlık bildirim gönderiliyor. Bildirimlerin sıklığı da çok iyi ayarlanmış.

Gather Özellikleri: