Kamerunlu Funyi David Tumenta tarafından geliştirilen bu uygulama, dünyadaki diğer milletlere ülkemizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ü tanıtmak için geliştirilmiştir. Ülkemize geldiğinde Atatürk'ün hikayesini çok merak eden ve araştıran Tumenta, bu uygulama ile insanlara Atatürk'ü anlatmayı hedefliyor.

İçerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini anlatan ve onun en sevdiği şarkılara yer veren yapımcı, uygulamayı tamamlamak için 6 ay kadar uğraşmış. 12 farklı şarkı barındıran uygulamada, çok abartılı bir arayüz bulunmuyor. Sade ve anlaşılabilir olarak tasarlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk uygulamasının en çarpıcı yanı ise 7 ayrı dile destek sağlayabiliyor olması.

Gündüz ve gece modu şeklinde 2 farklı arka plan seçeneği sunan yapımcı, Atatürk'ün düşünce yapısını ve dışardan bakıldığında nasıl birisi olduğunu da anlatmış. Bu bakımdan Türk olmayan insanlara ülkemizin kurucusunu anlatmayı hedefleyen uygulamanın sık sık güncellediğini de belirteyim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Uygulamasının Özellikleri