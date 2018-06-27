Gaziantep Kart uygulamasını kullanarak şehir içi ulaşım için birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Gaziantep Kart uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Gaziantep’teki tüm ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikleri kullanabilirsiniz.
Gaziantep’te yaşayan kullanıcıların elinin altında bulunması gereken uygulamalardan biri olan Gaziantep Kart, ulaşım kartınızla ilgili işlemlerin yanında gideceğiniz yerlerle alakalı bilgilendirmeler de sunuyor. Ulaşım kartınızın bakiye sorgulamasını yapabileceğiniz, online yükleme yapabileceğiniz ve yükleme yapabileceğiniz noktaları görebileceğiniz uygulamada, ulaşım ile ilgili duyurulardan da haberdar olabilirsiniz.
Gitmek istediğiniz yere giden otobüs hatlarını da sizlere sunan Gaziantep Kart uygulaması, size en yakın durakları da gösteriyor. Hat, durak veya konum olarak arama yapabilmenize olanak sağlayan uygulamada, otobüslerin hareket saatlerini ve bulunduğunuz noktaya geliş saatini de görebilirsiniz. NFC uyumlu telefonlardan temassız ödeme ile biniş yapabilme imkanı da sunan Gaziantep Kart uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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