Gaziantep Kart uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Gaziantep’teki tüm ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikleri kullanabilirsiniz.

Gaziantep’te yaşayan kullanıcıların elinin altında bulunması gereken uygulamalardan biri olan Gaziantep Kart, ulaşım kartınızla ilgili işlemlerin yanında gideceğiniz yerlerle alakalı bilgilendirmeler de sunuyor. Ulaşım kartınızın bakiye sorgulamasını yapabileceğiniz, online yükleme yapabileceğiniz ve yükleme yapabileceğiniz noktaları görebileceğiniz uygulamada, ulaşım ile ilgili duyurulardan da haberdar olabilirsiniz.