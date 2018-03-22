GeckoVPN uygulamasıyla Android cihazlarınızda tamamen ücretsiz ve sınırsız bir VPN hizmetine sahip olabilirsiniz.

İnternetteki tüm engelleri kaldırarak özgürce dolaşmak için ya da halka açık alanlarda sunulan Wi-Fi bağlantılarında gizliliğinizi sağlamak için kullanabileceğiniz GeckoVPN uygulaması, son derece hızlı bir bağlantı imkanı sunuyor. Güvenli olmayan ağlarda kötü niyetli kişilerin saldırılarından korunmak ve çeşitli güvenlik açıklarından zarar görmemek için de faydalanabileceğiniz uygulama sayesinde internette anonim olarak dolaşabiliyorsunuz.