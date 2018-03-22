GeckoVPN uygulaması, internet sitelerini ziyaret ederken gizliliğinizi korumanızda yardımcı oluyor.
GeckoVPN uygulamasıyla Android cihazlarınızda tamamen ücretsiz ve sınırsız bir VPN hizmetine sahip olabilirsiniz.
İnternetteki tüm engelleri kaldırarak özgürce dolaşmak için ya da halka açık alanlarda sunulan Wi-Fi bağlantılarında gizliliğinizi sağlamak için kullanabileceğiniz GeckoVPN uygulaması, son derece hızlı bir bağlantı imkanı sunuyor. Güvenli olmayan ağlarda kötü niyetli kişilerin saldırılarından korunmak ve çeşitli güvenlik açıklarından zarar görmemek için de faydalanabileceğiniz uygulama sayesinde internette anonim olarak dolaşabiliyorsunuz.
Fransa, ABD, Kanada ve İngiltere gibi konumları kullanarak bağlantınızı şifreleyebileceğiniz GeckoVPN uygulamasında, konumları elle seçebildiğiniz gibi otomatik olarak en uygun konumun seçilmesini de sağlayabilirsiniz. Cihazınızda kullandığınız uygulamaların hangilerinde VPN kullanılacağını da seçebilmenize izin veren VPN uygulaması olan GeckoVPN’i ücretsiz olarak indirebilir, internette güvenli ve hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz.
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