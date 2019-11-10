Birbirinden farklı mobil oyunlar ile oyuncuların yüzünü güldüren Enixan yeni bir oyun ile daha başarısını ikiye katlamaya hazırlanıyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Golden Frontier: Farm Adventures ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun. Dağların arasında büyüleyici bir çiftlik inşa edeceğimiz yapımda zengin bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular sürükleyici bir çiftçilik deneyimi yaşayacaklar. Oyuncular bir yandan çiftçilik yapacakları diğer yandan da maden arayacakları yapımda adeta vahşi batının içerisine giriş yapacaklar.

İlginç ve zorlu görevlerin yer aldığı yapımda oyuncular altın madeni bulacak ve külçe külçe altın çıkarmaya çalışacaklar.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Google Play üzerinde 4.3 gibi bir skor puanına sahip.