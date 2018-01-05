Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Generals Call mobil oyunu, taktik bilginizi ve bilgeliğinizi konuşturarak dünya çapında fetihler yapacağınız bir online strateji oyunudur.

Generals Call mobil oyununda klasik strateji oyunlarında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kurduğunuz orduyu her geçen zaman güçlendirebilir, hem asker sayısı olarak hem de ekipman olarak ordunuzu büyütmeniz mümkün kılınıyor.

Usta bir komutan olarak Wei, Shu, Wu ve Qun olmak üzere dört farklı general tipini eğitebilir ve ordunuzda istihdam edebilirsiniz. Ünlü bir komutan olarak oynadığınız oyunda üç büyük krallık arasında çıkan kaosta üstünlük sağlamak ve tüm dünyayı fethetmek için bir fırsat yakalayacaksınız.

Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Generals Call mobil oyununda ordunuzu hareket ettirmek ve saldırıya geçmek için alt köşelerdeki kartları kullanacaksınız. Ayrıca üzerinde generallerin resimleri olan kartlar vasıtasıyla istediğiniz generali harekete geçirebilirsiniz. 15’e karşı 15 oyuncuya karşı online oynayabileceğiniz savaş oyunu Generals Call’u Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.