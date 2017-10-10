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Ghostsweeper - Haunted Halloween 1.0 (Android)
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  5. Ghostsweeper - Haunted Halloween - Android İçin Korku - Bulmaca Oyunu

Ghostsweeper - Haunted Halloween

1.0
Android
Ghostsweeper - Haunted Halloween
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Hayaletlerin ruhunuzu ele geçirmesine izin vermeyin.

Ghostsweeper - Haunted Halloween, korku - gerilim gibi karanlık temalı oyunları seviyorsanız keyif alacağınızı düşündüğüm bir yapım. Hayaletli Cadılar Bayramı gününe denk geldiğimiz oyunda kendimizi çıkış noktasını göremediğimiz bir mağarada buluyoruz. Söylenene göre oyunda bir Kutsal Haç tarafından arındırılmış kayıp ruhlarla sıkışıp kalmış birinin yerine geçiyoruz.

Akli dengesi yerinde olmayan biri tarafından hazırlanmış ölümcül bulmacaları çözerek haca ulaşmaya çalışıyoruz. Haca kolayca ulaşmamamız için özenle yerleştirilmiş tuzaklara asla dokunmamamız gerekiyor. Tuzağa düştüğümüz anda hayalete dönmüş ruhlar tarafından ele geçiriliyor, sonsuza kadar onlar gibi yaşıyoruz.

Karanlığın hakim olduğu oyunda aksiyona girmek yerine bulmaca çözüyoruz. Ok işaretlerini takip ederek hacı buluyor, hacı bulmamızla beraber sonraki bölüme geçiyoruz. Bölümleri zorlaştırmak için ilerlediğimiz alana hayaletler yerleştirilmiş. Hayaletlerin olduğu noktada çıkan rakamlar da o bölge çevresinde karşılaşabileceğimiz tuzakları ifade ediyor.

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