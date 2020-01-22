Bir taraf seçin ve G.I. Joe: War On Cobra'da savaşın. En sevdiğiniz G.I'yi içeren bu yüksek aksiyonlu, rekabetçi çok oyunculu strateji oyununda üssünüzü geliştirin, yükseltin ve savunun.

Kobra savaşı devam ediyor. Duke, Snake Eyes, Scarlett, Roadblock, Storm Shadow, Baroness ve daha fazlası gibi ikonik karakterlerle veya onlara karşı savaşın. H.I.S.S., Mamba, Vamp ve M.O.B.A.T. gibi birimleri dağıtın ve yıkın. Dünyanın geleceği tehlikede onu kurtaracak mısınız yoksa fethedecek misiniz?

Kahramanları, birlikleri, komutları ve araçları yükseltmek için kartları topla ve desteni özelleştir. Temel birimler ve kaynaklarla yüklenen açık kargo gönderileri gelişmiş karakterlerin, silahların ve daha fazlasının kilidini açmak için seviye seviye ilerleyin.



