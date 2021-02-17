Girl Genius!, ipuçlarını bulup bulmacaları çözmeye çalıştığınız bir mobil oyun. Mr. Bullet, Happy Glass, Ink Inc ve Love Balls gibi popüler Android oyunların geliştiricisi Lion Studios’un yeni oyunu Girl Genius’da bir kadın casusun yerine geçiyorsunuz. Girl Genius! Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

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En iyi kadın casus musunuz? İpuçlarını bulup tüm bulmacaları çözmede iyi misiniz? Öyleyse bu oyun tam size göre! Sadece en zeki olanların çözebildiği zeka testlerini çözerek görevleri bitirin. Her bölüm size IQ’nuzu ve zekanızı kullanarak çözebileceğiniz bir senaryo içerir. Bu bağımlılık yapan ve eğlenceli oyunda daha sonra neler olacağını bulmaya çalışırken duraksız eğleneceksiniz. Eğlendirici meydan okumayı doğru bir şekilde çözün ve imkansız görevleri tamamlamaya devam edin.