Girl Genius! Android bulmaca oyunu, zekanızı ve IQ'nuzu kullanarak çözebileceğiniz sorular içeriyor.
Girl Genius!, ipuçlarını bulup bulmacaları çözmeye çalıştığınız bir mobil oyun. Mr. Bullet, Happy Glass, Ink Inc ve Love Balls gibi popüler Android oyunların geliştiricisi Lion Studios’un yeni oyunu Girl Genius’da bir kadın casusun yerine geçiyorsunuz. Girl Genius! Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.
Girl Genius! İndir
En iyi kadın casus musunuz? İpuçlarını bulup tüm bulmacaları çözmede iyi misiniz? Öyleyse bu oyun tam size göre! Sadece en zeki olanların çözebildiği zeka testlerini çözerek görevleri bitirin. Her bölüm size IQ’nuzu ve zekanızı kullanarak çözebileceğiniz bir senaryo içerir. Bu bağımlılık yapan ve eğlenceli oyunda daha sonra neler olacağını bulmaya çalışırken duraksız eğleneceksiniz. Eğlendirici meydan okumayı doğru bir şekilde çözün ve imkansız görevleri tamamlamaya devam edin.
- Kanmayın! Her bölümde beklenmedik tuzaklar var - İlerlemek için iyi düşünün, doğru cevapları verin. Yanlış cevaplar sizi yakalatır. Dikkat edin!
- Oynanacak bir sürü bölüm: Her bölüm benzersiz. Kötü adamlar tarafından yakalanmadan çözmeniz gereken pek çok farklı zorlu bölüm var.
- Herkes için eğlenceli zaman! Girl Genius’ı herkes oynayabilir. Kafanız karışırsa arkadaşlarınızdan ve ailenizden yardım isteyin! Bu karmaşık bulmacaları çözmek için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayın.
- Basit ve bağımlılık yapan oyun: Başladıktan sonra gelecek bulmacaları çözmeye devam etmek isteyeceksiniz. En iyi bulmaca oyunu!
- Dahi misiniz? Öyle olsanız iyi olur.
YORUMLAR