GLOBE Observer, NASA tarafından yayınlanan bir tür gözlem uygulamasıdır.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da bilinen adıyla NASA, gönüllü gözlemcilerden destek alarak hazırladığı yeni programını, Google Play üzerinden yayınladı. CERES programı kapsamında, uydu verilerin doğruluğunu sorgulama ve daha etkili uydu verileri elde edebilmek adına başlatılan program çerçevesinde, telefonlarını günlük olarak bulutlara yöneltecek gönüllülerin arandığı söylenmişti.

Günlük olarak 10 farklı gökyüzü fotoğrafı çekerek, NASA'nın geliştirdiği GLOBE Observer isimli uygulama yardımıyla daireye gönderecek olan gönüllüler, bu yolla NASA'nın uydular yardımıyla çekilen görüntülerin kontrolünün yapılmasını sağlayacak. Bu nedenle GLOBE Observer'ı indiren kullanıcılar, uygulamadaki yönergeleri kullanarak, fotoğrafları NASA'ya gönderebilecekler.

Oldukça sade bir arayüze sahip olan ve kullanımı bir hayli basit olan bu uygulama sayesinde gözlem uydularının kalitelilerinin arttırılması planlanırken, gelecekte daha başarılı havadurumu tahminlerinin yapılması planlanıyor.