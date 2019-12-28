Geçmişte yaşanmış büyük savaşlarda yer alarak kendi ordunuzu kurabileceğiniz ve düşmanlarınızla aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Glory of Generals HD, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve kaliteli savaş müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, rakiplerinize meydan okuyarak strateji savaşları yapmak ve yeni yerler fethederek ganimet kazanmaktır.

1940’lı yıllarda gerçekleşen ve dünyada yankı uyandıran dev savaşlardan ilham alınarak tasarlanmış sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 4 büyük dünya savaşı ve 60 zorlu görev yer almaktadır. Ayrıca dünyaca ünlü 102 general ve savaşlarda fethedebileceğiniz yüzlerce bölge bulunmaktadır. Rakiplerinizle online platformda mücadele ederek nefes kesen savaşlarda rol alabilir ve ganimet toplayarak ordunuzu geliştirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına hizmet veren ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen Glory of Generals HD, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.