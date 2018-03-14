GM Dosyalar uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki dosyalarınızı birçok araç ile etkili bir şekilde organize edebilirsiniz.

General Mobile tarafından geliştirilen GM Dosyalar uygulaması, tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sizlere sunuluyor. Dosyalarınızı kategorilerine göre sıralayan uygulamada fotoğraf, video, ses, ve belge gibi dosyalarınıza daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Depolama alanlarınızda bulunan dosyalardan kullanılmayanları, birden fazla kopyaları ve büyük boyutlu dosyaları analiz eden GM Dosyalar uygulamasında, Wi-Fi bağlantısı üzerinden bilgisayarınız ile dosya transferi de yapabilirsiniz.