GM Dosyalar uygulaması, akıllı telefonlarınızda dosyalarınızı gelişmiş bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.
GM Dosyalar uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki dosyalarınızı birçok araç ile etkili bir şekilde organize edebilirsiniz.
General Mobile tarafından geliştirilen GM Dosyalar uygulaması, tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sizlere sunuluyor. Dosyalarınızı kategorilerine göre sıralayan uygulamada fotoğraf, video, ses, ve belge gibi dosyalarınıza daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Depolama alanlarınızda bulunan dosyalardan kullanılmayanları, birden fazla kopyaları ve büyük boyutlu dosyaları analiz eden GM Dosyalar uygulamasında, Wi-Fi bağlantısı üzerinden bilgisayarınız ile dosya transferi de yapabilirsiniz.
Google Drive, Dropbox, OneDrive ve Yandex Disk gibi bulut depolama servislerini de destekleyen GM Dosyalar uygulamasında, dosya ve klasörlerinizi sıkıştırarak depolama alanınızı boşaltabilirsiniz. Tüm resim formatlarını destekleyen dahili bir galeri özelliği de sunan uygulamanın kolay kullanımlı arayüzü ve 7 farklı tema seçeneği ile dosyalarınızı yönetmek daha kolay hale geliyor.
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