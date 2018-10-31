GM Ses Kaydedici uygulaması ile yüksek kaliteli ses kaydı yapabilirsiniz.
GM Ses Kaydedici uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan ücretsiz ve sınırsız olarak ses kaydı yapabilirsiniz.
General Mobile tarafından geliştirilen GM Ses Kaydedici uygulaması, akıllı telefonlarınızdan ses kaydı alabilmenize olanak tanıyor. Toplantı, kişisel notlar vb. amaçlarla kullanabileceğiniz GM Ses Kaydedici uygulamasında, süre sınırı olmadan dilediğiniz gibi ses kaydı yapabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay bir şekilde ses kayıtlarınızı başlatabileceğiniz uygulamada, kaydı duraklatabilme seçeneğini de kullanabiliyorsunuz.
Kaydettiğiniz ses kayıtlarını isimlendirebileceğiniz GM Ses Kaydedici uygulamasında, tüm kayıtlarınızı da liste halinde görüntüleyebilirsiniz. MP3, WAV ve 3GP formatlarında ses kaydı yapabileceğiniz GM Ses Kaydedici uygulamasında, kaydettiğiniz sesleri sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Eğer siz de basit ve güvenilir bir ses kaydetme uygulaması arıyorsanız, GM Ses Kaydedici uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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