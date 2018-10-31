GM Ses Kaydedici uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan ücretsiz ve sınırsız olarak ses kaydı yapabilirsiniz.

General Mobile tarafından geliştirilen GM Ses Kaydedici uygulaması, akıllı telefonlarınızdan ses kaydı alabilmenize olanak tanıyor. Toplantı, kişisel notlar vb. amaçlarla kullanabileceğiniz GM Ses Kaydedici uygulamasında, süre sınırı olmadan dilediğiniz gibi ses kaydı yapabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay bir şekilde ses kayıtlarınızı başlatabileceğiniz uygulamada, kaydı duraklatabilme seçeneğini de kullanabiliyorsunuz.