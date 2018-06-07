Online drag yarışları yapacağımız GMG Racing’de bizleri birbirinden farklı çok sayıda yarış arabası bekliyor.

Online olarak dünyanın birçok yerinden gerçek oyuncuyu ortak bir platform da buluşturan GMG Racing, tamamen ücretsiz olarak yayınlandı. Android ve iOS platformunda oynanan yapım, orta dereceli grafikleri ve basit arayüzleri ile oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Gerçekçi yarış deneyimi sunacak olan yapım, yüksek içeriklere sahip.

Level sistemine sahip olan oyunda, araçlarımıza özel kaplamalar uygulayabilecek ve modifiyeli bir şekilde aracımızı kullanabileceğiz. Gerçek zamanlı olarak yarışacağımız oyunlarda yarışlar oldukça rekabet dolu olacak. Ünlü markaların araçlarından esinlenilen yapım, Android platformunda 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip olarak gösteriyor. Oyuncular tarafından beğeniyle oynanan yapım, mobil platformda tamamen ücretsizdir.

Şehrin içerisinde motor seslerimizi yankılayabilecek ve ortalığı kasıp kavurabileceğiz. Birbirinden farklı pistlerde yarışacağımız oyunda, aracımızı geliştirerek daha hızlı ve daha iyi yarışçılar ile karşı karşıya gelebileceğiz. Buna ek olarak oyun içerisinde yer alan araçların kilidini açabilecek ve sorunsuz bir şekilde satın alarak kullanabileceğiz.