Süper eğlenceli go kart yarışına hoşgeldin! Diğer oyunculara karşı yarış ve en iyisi olmak için kural tanıma. Rakiplerinizi yenmek için pist boyunca eşyalar toplayın. Kusursuz bir oyun deneyimi ile öğrenmesi kolay Go Karts'ta tek dokunuşla kontrollere bayılacaksın.

Süper eğlenceli ve şaşırtıcı yarış modunda yeteneklerinizi test edin ve özel ödüller kazanın. Tek oyunculu kampanyada veya çok oyunculu arkadaşlarınızla yarışın. Devasa dünya şampiyonluk sezonunda vintage, sprint ve süper kartlarla oynadığınızda acele hissedin. Bir profesyonel olmak için sürüklenme sanatında ustalaş; Uzun bir sürüklenmeyi koruyarak nitro tanklarınızı şarj edin.

En kısa sürede en yüksek hıza ulaşmak için gerçek turbo güçlendirici hızıyla rakip go kartları atlat. Kendi go kart aracını oluştur ve Dünya Şampiyonu olma kuralları değiştir!