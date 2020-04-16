Go Knots 3D, Android cihazlarınızda oynayayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda zincirleri bir araya toplayarak bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz.

Go Knots 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.