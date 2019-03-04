Go Slice, objeleri keserek ilerlemeye dayalı mobil bulmaca oyunlarından biri. Beyninizi kullanarak ilerleyebileceğiniz, kolaydan zora doğru giden bulmacalarla dolu kesme oyununda birkaç metre ötenizdeki bayrağa ulaşmak için saatlerinizi vereceksiniz. Düşündüren, zihin açan bulmaca oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gider yoksa indirmenizle silmeniz bir olacaktır.

Görsel açıdan yüksek beklentilere girmemeniz, oynanışa odaklanmanızı istediğim harika bir beyin çalıştırma oyunu Go Slice. Oyunda kağıt parçasını akıllıca keserek karakterin bayrağa ulaşmasını sağlıyorsunuz. Kağıdı kesmenizle birlikte karakter koşmaya başlıyor. Bayrağa ulaştığında daha zorlu bölüm geliyor. Oyunun güzel yanı; bir bölümün birden fazla çözümü var. Bayrağa nasıl ulaşacağınız size kalmış.