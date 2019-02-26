İndir 19.00 MB
Goats and Tigers 2 1.2 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Masa
  5. Goats and Tigers 2 - Android İçin Masa Oyunudur

Goats and Tigers 2

1.2
Android
Goats and Tigers 2
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Zeka oyunları arasında yer alan ve farklı bir strateji üzerine kurulan benzersiz bir oyundur.

Diğer zeka oyunlarına göre farklı ve ilginç taktiklerle oynanan Goats and Tigers 2, Android sürümü destekleyen tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz sıra dışı bir zeka ve strateji oyunudur.

Kaplan ve keçi figürleri ile oynanan bu oyunda amaç, beyin jimnastikleri yaparak zihni canlı tutmak ve zeka gelişimine katkıda bulunmaktır. Oyun 4 temel kural üzerine kurulmuştur. Oyunda yapmanız gereken keçileri, kaplanlardan olabildiğince uzak tutmaktır. Eğer yapacağınız hamleler sonucu kaplanlardan herhangi biri keçilerin arasında kalır ve hamle yapacak boş bir blok bulamazsa, keçilerden birini yer ve oyundan çıkartır.

Oyun içerisinde toplam 5 farklı dil seçeneği mevcuttur. Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de multiplayer seçeneği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Ayrıca online modu sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla karşılaşabilir ve canlı sohbet özelliği ile karşınızdaki kişi ile mesajlaşabilirsiniz.

Binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Goats and Tigers 2, beyin egzersizleri yaparak zihninizi harekete geçirebileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü