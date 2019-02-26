Diğer zeka oyunlarına göre farklı ve ilginç taktiklerle oynanan Goats and Tigers 2, Android sürümü destekleyen tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz sıra dışı bir zeka ve strateji oyunudur.

Kaplan ve keçi figürleri ile oynanan bu oyunda amaç, beyin jimnastikleri yaparak zihni canlı tutmak ve zeka gelişimine katkıda bulunmaktır. Oyun 4 temel kural üzerine kurulmuştur. Oyunda yapmanız gereken keçileri, kaplanlardan olabildiğince uzak tutmaktır. Eğer yapacağınız hamleler sonucu kaplanlardan herhangi biri keçilerin arasında kalır ve hamle yapacak boş bir blok bulamazsa, keçilerden birini yer ve oyundan çıkartır.

Oyun içerisinde toplam 5 farklı dil seçeneği mevcuttur. Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de multiplayer seçeneği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Ayrıca online modu sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla karşılaşabilir ve canlı sohbet özelliği ile karşınızdaki kişi ile mesajlaşabilirsiniz.

Binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Goats and Tigers 2, beyin egzersizleri yaparak zihninizi harekete geçirebileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.