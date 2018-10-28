Bir yandan genel kültür bilgilerinizi test ederken bir yandan da eğlenmek istiyorsanız, Gold Quiz uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Oldukça keyifli bir bilgi yarışması oyunu olan Gold Quiz, hayatın birçok alanından soruları sizlere sunuyor. Bazen çok rahat bir şekilde soruları cevaplarken, bazen de zorlu anlar yaşayabileceğiniz oyunda birbirinden ilginç soruları cevaplayabilirsiniz. Türkçe de dahil olmak üzere toplamda 10 farklı dilde hizmet veren Gold Quiz oyununda, diğer kullanıcılarla yarışarak liderlik tablosunun zirvesinde yer almaya çalışabilirsiniz.

Soruların her biri için farklı altın değerleri konulan oyunda, belirlenen süre içerisinde soruları cevaplamanız gerekiyor. Bu altınları ipucu almak için kullanabileceğiniz gibi biriktirerek En Zenginler listesinin ilk sıralarına yerleşebilirsiniz. Boş vakitlerinizde sizlere keyifli anlar yaşatacağını düşündüğüm Gold Quiz oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.