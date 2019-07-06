Hem Android hem de İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Gold Train FRVR bir bulmaca oyunudur.

Oldukça basit bir arayüze ve kolay oynanabilir bir yapıya sahip olan oyunda amacımız trenlerin ilerlemesini sağlamak olacak. Oldukça basit bir şekilde demiryollarını birbirleri ile bağlayacak ve trenlerin ilerlemesini sağlayacağız.

Güvenli bir yol inşa etmeye çalışacak ve birbirinden zorlu seviyeleri tamamlamaya çalışacağız. Oyun içerisinde ilerledikçe de daha zorlu demiryolları karşımıza çıkacak. Oyuncular basit dokunuşlar ile demiryolları üzerinde değişiklikller yapacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Gold Train FRVR zeka oyunları arasında da yer alıyor.