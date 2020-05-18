Golden Match 3

Bu tatlı bulmaca macera oyununda sonraki seviyeye ilerleyip o tatlı zafer hissini yaşamak için Şekerleri değiştir ve eşleştir! Hızlı düşünce ve akıllı hamleler ile bulmacaları çöz; renkli gökkuşağı dalgaları ve lezzetli şeker kombinasyonların tadını çıkar.

Peş peşe 3 veya daha fazla şeker eşleştirerek ve güçlendiricilerini akıllıca kullanarak hamlelerini planla ve ekstra zorlu bulmacaları çöz! Çikolatayı hazırla ve binlerce seviyede şeker topla; canını çektirme garantili!

Uzun soluklu bu macerada tek başınıza değilsiniz. Zorlandığınız bölümlerde yardımınıza koşan, eşsiz güçlere sahip dostlarınız var. Şeker krallığında binlerce seviye ve bulmaca seni bekliyor, üstelik her 2 haftada eklenen yeni seviyelerle şekerler hep seninle.

Ücretsiz ödüller kazanmak için her gün gir ve güçlendirici çarkını çevir; seviye geçmene yardımcı olabilecek güçlendiriciler kazanmak için sınırlı zorluklara katıl. Bu destansı hikayeyi tek başına ya da en yüksek puanı kimin alacağını görmek için arkadaşlarınla oyna.