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Golden Match 3 1.5.7 (Android)
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Golden Match 3

1.5.7
Android
Golden Match 3
ÜCRETSİZ
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Şekerleri birleştir ve zinciri kır.

Golden Match 3 Ekran Görüntüleri - 1
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Golden Match 3 Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Bu tatlı bulmaca macera oyununda sonraki seviyeye ilerleyip o tatlı zafer hissini yaşamak için Şekerleri değiştir ve eşleştir! Hızlı düşünce ve akıllı hamleler ile bulmacaları çöz; renkli gökkuşağı dalgaları ve lezzetli şeker kombinasyonların tadını çıkar.

Peş peşe 3 veya daha fazla şeker eşleştirerek ve güçlendiricilerini akıllıca kullanarak hamlelerini planla ve ekstra zorlu bulmacaları çöz! Çikolatayı hazırla ve binlerce seviyede şeker topla; canını çektirme garantili!

Uzun soluklu bu macerada tek başınıza değilsiniz. Zorlandığınız bölümlerde yardımınıza koşan, eşsiz güçlere sahip dostlarınız var. Şeker krallığında binlerce seviye ve bulmaca seni bekliyor, üstelik her 2 haftada eklenen yeni seviyelerle şekerler hep seninle.

Ücretsiz ödüller kazanmak için her gün gir ve güçlendirici çarkını çevir; seviye geçmene yardımcı olabilecek güçlendiriciler kazanmak için sınırlı zorluklara katıl. Bu destansı hikayeyi tek başına ya da en yüksek puanı kimin alacağını görmek için arkadaşlarınla oyna.

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