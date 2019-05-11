Golf tutkunları için özel tasarlanan Golf Hit ile nefes kesen golf maçlarına çıkabilir ve rakiplerinizi yenerek zirveye adınızı yazdırabilirsiniz. Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Etkileyici grafikleri ve hassas kontrol özelliği ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, golf topuna olabildiğince sert bir şekilde vurmak ve topu hedefe ulaştırarak puan kazanmaktır. Topu en uzak mesafeye atarak daha fazla puan toplayabilir ve kendinizi geliştirerek farklı kulüplerde mücadele edebilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanarak yeni ekipman ve malzemeler satın alabilirsiniz. Yüzlerce golf topu ve sopasından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Oyunda birbirinden özel gol sopası bulunmaktadır. Ayrıca onlarca farklı desene sahip top bulunmaktadır. Kendi zevkinize uygun malzemeleri seçerek golf maçlarına çıkabilir ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Golf Hit, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.