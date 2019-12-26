Golf Peaks, golf oynayarak dağlara tırmandığınız küçük bir bulmaca oyunudur. Topu taşımak, 120'den fazla seviyeyi çözmek ve zirveleri fethetmek için kartları kullanın.

Çeşitli haritalar ile sizi memnun edecek heyecan verici mini bulmaca oyununda kartları platformlarda topu hareket ettirmek ve istenen deliğe ulaşmaya çalışmak için kullanın. Bir seviye peş peşe geçin ve yeni seviyelerin kilidini açmak için yeterli puan toplayın. Zeka ve mantığınıza dayanarak bu oyunda tüm zirveleri fethedin.

Bu oyunda, oyunu çeşitlendiren birçok farklı blok bulacaksınız. Golf Peaks'i istediğiniz zaman oynayın ve minimalist görsel efektlerin ve rahatlatıcı atmosferin tadını çıkarın. Süper kolay kontroller. Eğlenceli ve sezgisel oynanış.