Google Assistant Go, Android telefonlarda yüklü sesli asistanın tüm özelliklerine sahip sadece hafifletilmiş ve hızlı sürümü. Telefon araması yapma, mesaj çekme, müzik oynatma, yer tarifi alma, hava durumunu öğrenme ve daha birçok şeyi telefonunuza dokunmadan yapmanızı sağlıyor.

Google’ın tüm Android telefonlarda yüklü gelen kişisel asistanı Google Assistant’ın sadeleştirilmiş sürümü diyebilirim. Google Asistan’da kullanılabilir sesli komutların çoğunluğuna ve sevilen özelliklere (hatırlatıcı, akıllı ev cihazlarının kontrolü, cihaz eylemleri hariç) sahip. Yakındaki bir yeri arama, rehberden bir kişiyi arama, çalma listesini açma, etkinliklere bakma veya soru sorma gibi basit komutlara yanıt bulabiliyorsunuz.

Android Go sürümünü çalıştıran telefonunuzda ana ekran tuşuna uzun basarak veya Asistan uygulaması simgesine dokunarak sesli asistanı aktif edebiliyorsunuz. Şu an için Türkçe dil desteği mevcut değil. Bunun dışında tüm Android telefonlarla uyumlu değil. Düşük donanımlı Android cihaz sahiplerine özel hazırlanan sesli asistan, şu haliyle ülkemizde fazla kullanıcıya ulaşamayacaktır.