Google Podcasts, favori podcast yayınlarını dinlemek, Dünya genelinde Türkçe ve en iyi podcast yayınlarını keşfetmek için en iyi uygulama. Google’ın tüm Android telefonlarda kullanılabilen ücretsiz podcast dinleme, indirme uygulaması, modern, sade tasarlanmış arayüzle bizleri karşılıyor.

Google’ın ilk olarak Android telefon kullanıcılarına açtığı podcast uygulaması Google Podcasts, dünyanın dört bir yanından yayınlanan podcast’leri keşfetmenin ve dinlemenin en kolay yolu diyebilirim. Dilediğiniz yayına tek dokunuşla ücretsiz abone olup bölümleri ister online ister indirip sonra dilediğiniz bir zamanda çevrimdışı dinleme şansına sahipsiniz. Tüm dinledikleriniz cihazlarınız arasında otomatik olarak sekronize ediliyor. Böylelikle bir cihazda dinlediğiniz podcast’e diğer cihazdan baştan başlamadan devam edebiliyorsunuz. Google Asistan ve Google Arama uygulamasını kullanarak da podcast’lere ulaşma şansınız var.

Google Podcasts Özellikleri: