Android telefonunuzdan bilgisayarınızdaki dosyalara erişin.
GoToMyPC, Android telefondan bilgisayara uzaktan bağlanma uygulaması. Uzaktan erişim (bağlantı) programları arasında en iyilerden biri olan LogMeIn’in geliştiricileri tarafından mobil kullanıcılar için hazırlanan GoToMyPC ile dilediğiniz yerden Mac ve PC bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz. Dosyalarınız, programlarınız, e-postalarınız, bilgisayarınızdaki her şeye telefondan ulaşma şansına sahipsiniz.
Nerede olursanız olun, Android telefonunuzdan bilgisayarınızı yönetmenizi sağlayan bir mobil uygulama GoToMyPC. LogMeIn’in 7 gün boyunca ücretsiz kullanmaya izin verdiği uzaktan yönetim uygulaması GoToMyPC ile bilgisayarınızdaki dosyalara telefondan erişmek için tek yapmanız gereken; GoToMyPC uygulamasını telefonunuza indirmek, gotomypc.com üzerinden hızlı kurulumu gerçekleştirmek ve Android telefonunuzdan GoToMyPC’ye dokunmak.
GoToMyPC Özellikleri:
- Anında ağ, program ve dosya erişimi
- Mevcut güvenlik duvarınızla çalışır, özel bir ayar yapmanız gerekmez.
- Hassas fare kontrolüyle istediğinize dokunmak kolaydır.
- %300 yakınlaştırmayla gözlerinizi yormadan detayları görün.
- Alt, Ctrl ve Tab gibi özel tuşlar dahil tam klavye işlevi
- Harici klavye ve fare desteği (USB ve Bluetooth)
- Yapılandırabildiğiniz etkinlik dışı zaman aşımı
- Eriştiğiniz bilgisayarda klavye kilitleme ve ekran karartma (Sadece PC)
- Çoklu monitör desteği
- 128-bit AES şifreleme, çift parola ve uçtan uca kullanıcı kimlik doğrulaması
- 3G, 4G ve WiFi ağları üzerinden bağlanma
- Samsung Galaxy Note için S Pen desteği
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