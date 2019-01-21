GoToMyPC, Android telefondan bilgisayara uzaktan bağlanma uygulaması. Uzaktan erişim (bağlantı) programları arasında en iyilerden biri olan LogMeIn’in geliştiricileri tarafından mobil kullanıcılar için hazırlanan GoToMyPC ile dilediğiniz yerden Mac ve PC bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz. Dosyalarınız, programlarınız, e-postalarınız, bilgisayarınızdaki her şeye telefondan ulaşma şansına sahipsiniz.

Nerede olursanız olun, Android telefonunuzdan bilgisayarınızı yönetmenizi sağlayan bir mobil uygulama GoToMyPC. LogMeIn’in 7 gün boyunca ücretsiz kullanmaya izin verdiği uzaktan yönetim uygulaması GoToMyPC ile bilgisayarınızdaki dosyalara telefondan erişmek için tek yapmanız gereken; GoToMyPC uygulamasını telefonunuza indirmek, gotomypc.com üzerinden hızlı kurulumu gerçekleştirmek ve Android telefonunuzdan GoToMyPC’ye dokunmak.

GoToMyPC Özellikleri: