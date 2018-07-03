Grab Lab, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz ve zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz.

Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz eşsiz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Grab Lab, birbirinden zorlu bölümleri tamamlayarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Çılgın fizik kurallarına sahip olan oyunda hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip oluyorsunuz. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dikenli testerelerden zorlu rampalara, asansörlerden tuzaklara kadar pek çok engele sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yerçekimine meydan okuyor ve dünyayı kurtarıyorsunuz. Eşsiz atmosferi ve sürükleyici etkisiyle mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Grab Lab oyununu sakın kaçırmayın.

Grab Lab oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.