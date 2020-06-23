Sayısız mobil oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan HeroCraft Ltd yine yepyeni bir oyun ile oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Yarış oyunu olarak lansmana çıkan ve şu sıralar Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olan Grand Street Racing Tour’da oyuncular şehrin en iyi yarışçısı olabilmek için çalışacaklar.

Farklı araç modellerinin yer aldığı oyunda, oyuncular seçtikleri aracı kişiselleştirebilecek ve drag yarışlarında boy gösterebilecekler.

Drag yarışlarının yanı sıra normal yarışlarında yer aldığı yapım da şehrin akıcı trafiğine karşı aracı kontrol etmek hiçte kolay olmayacak.

Gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin, futbol sahalarının yer aldığı şehir de oyuncular sokak yarışçısı rolünde seçtikleri araç ile adeta tozu dumana katacaklar.

Şehrin altını üstüne de getirecek olan oyuncular, araçlarını yükselterek daha hızlı bir hale de getirebilecekler.