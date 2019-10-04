Granny: Chapter Two APK indirme bağlantısına ihtiyaç duymadan Android telefona indirip oynayabileceğiniz ücretsiz korku oyunu. En çok indirilen Android korku oyunları arasında olan Granny’nin ikinci bölümü Granny: Chapter Two’da da sesiyle titreten büyükbabadan kaçmaya çalışıyorsunuz. İkinci bölümde ilk oyunda görülen birçok hata da giderilmiş. Korku gerilim oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız, Granny: Chapter Two indirip oynamalısınız. Serinin ilk oyununu da henüz oynamadıysanız, aşağıda paylaştığımız Granny indirme bağlantısından hikayeye başlayabilirsiniz.

Sadece Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen korku gerilim oyunu Granny’nin beklediğimiz ikinci bölümü geldi. Granny: Chapter Two adıyla Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan popüler korku oyununda büyükanne ve büyükbaba tarafından kilitli tutulduğunuz evden kaçmaya çalışıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız evden bir an önce çıkmalısınız ama bu hiç kolay değil! Büyükannenin kulakları çok hassas; kaçarken en ufak ses çıkarırsanız yanınızda bitiyor. Büyükbaba büyükanne kadar iyi duymuyor ancak onunla da asla yüz yüze gelmek istemezsiniz. Kaçarken olur da ses çıkarırsanız dolaplara veya yatak altlarına girerek tehlikeyi uzaklaştırabilirsiniz. Unutmayın, bu evden çıkmak için 5 gününüz var!