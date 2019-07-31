Yeni başlayanlar için kodlama uygulaması olan Grasshopper'a hoş geldiniz. Grasshopper, kodlama maceranıza telefonunuzda gerçek JavaScript yazmayı öğreten eğlenceli ve hızlı oyunlarla başlamanın en iyi yoludur.

Yeteneklerinizi geliştirirken aşamalı olarak zorlu seviyelerde ilerleyin, daha sonra bir kodlayıcı olarak bir sonraki adımınız için temel programlama becerilerinizle mezun olun. Görsel bulmacalar, problem çözme becerilerinizi geliştirir ve kodlama kavramlarını sağlamlaştırır.

Telefonunuzda yalnızca birkaç dokunuşla endüstri standartlarında olan JavaScript aracıyla kullanın. Gerçek zamanlı geribildirim öğretmen gibi sizi yönlendirecek. Yeni beceriler öğrenirken başarıları topla