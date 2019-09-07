Yeni bir moto yarış deneyimie sahip olan Gravity Rider Zero geliyor. Burada yükseltme parçaları yok, güçsüz araçlara karşı herhangi bir zorluk çıkmıyor ya da yarış yok: her parça mükemmel dengelenmiş, böylece en iyi sürüşü yaparak rakipleri yenebilirsiniz.

Bu motor dengesine dayanan oyunda her seviyede aşılması gereken yeni akıllı mekanikler ve denemeler keşfederek engellerin üzerinden tırmanacaksın. Dev rampalar, lazerler, çiviler veya yerçekimi yolunuza çıkmaya çalışacaktır. Yine de zorlanmayın, aracınızın geçmesi için gerekn gazı verin ve düşmemeye çalışın.

Fütüristik tasarımlarla düzinelerce benzersiz yarış aracı toplayın. Görevleri tamamlayarak, zorlukları yenerek veya rekor kırarak yeni bisikletlerin kilidini açın: Her zaman yeni bir amaç ve dört gözle beklediğiniz bir ödül vardır. Deneme bisikletlerinden ATV'lere, savaş motosikletlerinden uzay roketlerine kadar hepsi yer alıyor.



