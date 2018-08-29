Uzayda yolculuk yap ve farklı gezegenlerde 3D yarış zorluklarının üstesinden gelerek en iyi motosiklet sürücüsü sen ol. Rakiplerini yok et, süre rekorları kır ve yarış motosikleti oyununun şampiyonu ol. Ekstrem motosiklet yarışları için bir denge motosikleti veya bir ATV seç.

Son süratle yarışı bitir ancak tümseklere, dev rampalara, asansörlere ve kıvrımlı yollara dikkat et! Bu heyecanlı motosiklet yarışı oyununda uzay motosikletini dengede tutmaya ve güvenli bir şekilde indirmeye çalış. Dev spirallerde, dar virajlarda ve uzun sıçramalarda gaza basarken sıkı tutun. Zorlu hareketler yap ve havada süzül.

Gravity Rider'ın dinamik takip kamerası, yarış aksiyonunu en iyi açılardan göstererek diğer motosiklet yarışı oyunlarından farkını ortaya koyuyor. Gerçekçi fizik kurallarına dayanan oyun motorunu kendi lehine kullan: Köprüler oluşturmak için blokları sıkıştır, mega rampalarda dengeni koru ve zamanlamayı doğru yap.