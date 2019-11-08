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Great Conqueror: Rome 1.4.0 (Android)
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  4. Great Conqueror: Rome - Android İçin Strateji Oyunu

Great Conqueror: Rome

1.4.0
Android
Great Conqueror: Rome
ÜCRETSİZ
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Roma'nın kurulmasına tanıklık edin ve yönetin.

Great Conqueror: Rome Ekran Görüntüleri - 1
Great Conqueror: Rome Ekran Görüntüleri - 2
Great Conqueror: Rome Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Kumandan: Roma yükselişte ve etrafını çevreleyen pek çok güçlü ulus size karşı üstünlük kurmak için savaşmaya hazır. Savaş başlamak üzere.

Roma’nın her bir adamına ihtiyacı var. Aralarında Sezar, Pompey, Antony, Octavian ve Spartacus’ün de yer aldığı pek çok büyük kumandan sizin yanınızda savaşmaya hazır. Büyük bir fatihin doğuşuna birlikte şahit olma vakti. Roma tarihinin önemli savaşlarına şahitlik edin ve Roma’nın Afrika, Avrupa ve Asya’da kök salan bir imparatorluğa nasıl dönüştüğüne ilk gözden şahit olun.

Lejyonlarınıza Pön Savaşlarında, Spartacus Ayaklanmasında, Galya’nın Fethi’nde, Ceasar’ın İç Savaşında, Doğu’nun Fethinde, Cermenya’nın Fethi’nde önderlik edin ve Roma’nın yükselişi ve şanından ders alın. Şehirler inşa edin, askerler yetiştirin, savaş aletleri üretin, güçlü filolar kurun. Artık her şey sizin kontrolünüzde.