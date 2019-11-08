Great Conqueror: Rome

Kumandan: Roma yükselişte ve etrafını çevreleyen pek çok güçlü ulus size karşı üstünlük kurmak için savaşmaya hazır. Savaş başlamak üzere.

Roma’nın her bir adamına ihtiyacı var. Aralarında Sezar, Pompey, Antony, Octavian ve Spartacus’ün de yer aldığı pek çok büyük kumandan sizin yanınızda savaşmaya hazır. Büyük bir fatihin doğuşuna birlikte şahit olma vakti. Roma tarihinin önemli savaşlarına şahitlik edin ve Roma’nın Afrika, Avrupa ve Asya’da kök salan bir imparatorluğa nasıl dönüştüğüne ilk gözden şahit olun.

Lejyonlarınıza Pön Savaşlarında, Spartacus Ayaklanmasında, Galya’nın Fethi’nde, Ceasar’ın İç Savaşında, Doğu’nun Fethinde, Cermenya’nın Fethi’nde önderlik edin ve Roma’nın yükselişi ve şanından ders alın. Şehirler inşa edin, askerler yetiştirin, savaş aletleri üretin, güçlü filolar kurun. Artık her şey sizin kontrolünüzde.